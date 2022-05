Quelle bêtise que la religion !

Je trouve incroyable que vous ayez publié dans Le Journal une lettre contenant autant d’inepties que celle récemment signée par une dame de 81 ans. « Un ramassis de sottises désespérantes », c’est ce qui décrit le mieux les propos de cette femme qui vante les mérites de la fille-mère qu’était la Vierge Marie.

Expliquez-moi pourquoi son fils Jésus aurait besoin de sa mère pour enlever la misère qui pèse sur le genre humain ? Il est capable de faire ça lui-même. On en a marre de la religion chrétienne, si vous voulez savoir.

J’ai 76 ans, je suis athée depuis l’âge de 14 ans et je m’en porte très bien. Depuis quand une prière écrite pour laver le cerveau des gens crédules devrait-elle être reproduite dans un journal ?

Freud a dit que la religion, c’est la maladie mentale de l’humanité, une sorte de dérivé de la névrose obsessionnelle.

Le premier miracle du Christ a été de faire tourner l’eau en vin aux noces de Cana. Qui a encore soif quand le vin manque dans une réception par exemple ? Ceux qu’on appelait péjorativement les ivrognes. Entre vous et moi, quelle sagesse cela dénote de la part d’un Sauveur que de faire du vin pour étancher la soif de ceux qui ont un problème d’alcool ? J’en pleure d’émotion !

Si on lit les diverses mythologies, on apprend que les dieux aimaient bien baiser avec des mortelles et faire des enfants avec elles. Comment ne pas comprendre alors que la naissance du Christ relève aussi de la mythologie ? Les bouffons de curés ont fait assez de mal, n’est-il pas venu le temps de les ridiculiser ?

Anonyme

Votre mot est un tel ramassis de jugements à l’emporte-pièce que j’ai hésité à croire à votre sincérité. Mais au moment d’écarter votre mot tant je le trouvais désespérant, je me suis ravisée. D’abord je vous dirai qu’un peu plus de respect pour la vision des gens qui ne pensent pas comme vous ne vous ferait pas de tort. À cet égard, je vous rappelle qu’une énorme partie de la population mondiale trouve du réconfort dans la pratique de l’une ou l’autre des religions qui sont pratiquées de par le monde. Tout comme d’autres vont chercher le même réconfort dans le sport, le yoga, la méditation, etc.

Je ne suis ni croyante ni pratiquante, mais je considère de mon devoir est de publier d’autres sons de cloche que le mien quand je sens qu’une suggestion issue d’une autre allégeance que la mienne pourrait aider des lecteurs et des lectrices à mieux vivre leur quotidien. Ainsi en était-il de la prière que me suggérait cette personne.