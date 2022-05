Sondage: Doug Ford bien en tête de la course électorale en Ontario

À moins de deux semaines du scrutin, le chef progressiste-conservateur Doug Ford maintient une avance considérable sur ses rivaux.

Un sondage, mené pour Global News par Ipsos, a révélé lundi que le PPC était en tête dans de nombreux groupes démographiques clés et régions de l'Ontario.

Si l'élection devait avoir lieu demain, 38 % des électeurs décidés voteraient pour Doug Ford et les conservateurs. En comparaison, 28 % des électeurs décidés choisiraient le Parti libéral de Steven Del Duca et 23 % ont déclaré qu'ils voteraient pour le NPD d’Andrea Horwath.

Au début du mois, un autre sondage Ipso avançait des chiffres similaires, soit 39 % pour le PPC. Le soutien aux conservateurs n'a baissé que d'un point de pourcentage depuis le début de la campagne.

En moins d’un mois, l'écart s'est cependant creusé entre le PLO et le NPD. En date du 4 mai, les intentions de vote étaient de 26 % pour les libéraux et 25 % pour les néo-démocrates.

Une population satisfaite

Autre signe encourageant pour Doug Ford, plus de la moitié (52 %) des gens approuvent la performance du premier ministre sortant et de son parti et 41 % des personnes interrogées estiment que le gouvernement a fait du bon travail et mérite d'être réélu, selon le sondage.

Selon Ipsos, le Parti progressiste-conservateur est en tête parmi les électeurs ruraux et urbains. Une majorité (53 %) d'électeurs ruraux compte voter pour le PPC.

Parmi les électeurs âgés de 55 ans ou plus, 49 % voteraient pour les progressistes-conservateurs, contre 28 % pour les libéraux et 16 % pour le NPD.

Le parti est également en tête pour les électeurs âgés de 35 à 54 ans.

Chez les plus jeunes, c’est les néo-démocrates qui ont la cote. Parmi les Ontariens âgés de 18 à 34 ans, 38 % soutiennent le parti, comparativement à 28 % pour les libéraux et 17 % pour les progressistes-conservateurs.

Les Ontariens sont attendus aux urnes le 2 juin prochain. Le vote par anticipation, déjà entamé depuis le 19 mai, se tiendra jusqu’au 28 mai.