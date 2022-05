TikTok va lancer des abonnements payants aux directs des créateurs

TikTok ajoute une corde à son arc de monétisation des contenus: la très populaire application va proposer des abonnements payants aux sessions en direct de créateurs de contenus, une façon pour l’entreprise et ses vedettes de moins dépendre de la publicité.

La nouvelle fonctionnalité sera testée à partir de jeudi, a annoncé la plateforme dans une vidéo, et permettra aux créateurs de «générer des revenus mensuels prévisibles» et de personnaliser leur «salle de direct».

TikTok a aussi publié plusieurs vidéos de créateurs, qui vantent les privilèges réservés aux admirateurs s’ils s’abonnent, comme l’utilisation d’émojis personnalisés, propres à leur univers, dans la conversation pendant la diffusion.

Ce nouvel outil rappelle la formule qui a fait le succès de Twitch, la plateforme de streaming de parties de jeux vidéo.

Les vidéos en direct y sont visibles par tous les visiteurs, mais seuls les abonnés ont accès à certains émojis dans la fenêtre de conversation où ils commentent les parties.

Sur TikTok, les abonnés pourront arborer un badge indiquant leur séniorité, et auront accès à un «chat» (groupe de conversation) exclusif.

La fonctionnalité «LIVE Subscription» est censée donner aux créateurs «l’opportunité d’augmenter leurs revenus tout en continuant à faire grandir leur communauté et permet aussi aux admirateurs de remercier leur créateur favori de façon régulière», précise la société dans un communiqué.

Les prix n’ont pas été dévoilés, mais devraient être comparables à ceux de Twitch, d’après un tweet de «bbjess», créatrice sur les deux plateformes.

L’application va proposer cette fonctionnalité initialement en mode bêta, à certains créateurs sélectionnés. Elle sera ensuite étendue plus largement à ceux qui ont plus de 18 ans et au moins 1 000 ventilateurs.

Début mai, l’entreprise avait déjà annoncé étudier la mise en place du partage des revenus publicitaires avec les créateurs les plus en vue de la plateforme, se rapprochant du modèle déjà en place au sein de la concurrence.

Devenue une plateforme vidéo majeure avec la pandémie, TikTok a longtemps pêché sur le plan de la monétisation de ses contenus, tardant à concrétiser le potentiel que représentait son milliard d’utilisateurs mensuels, seuil franchi l’an dernier.

La diversification des sources de revenus est devenue d’autant plus nécessaire que les autorités de régulation resserrent la vis sur le ciblage publicitaire, qui repose sur la récolte de données personnelles.