À Gatineau, on se prépare pour une inondation à venir

Trois jours après la tempête de vent qui a secoué la majeure partie du Québec, la mairesse de Gatineau a indiqué que sa ville se prépare à une éventuelle inondation de la rivière Gatineau, dont le niveau inquiète.

«Dimanche en fin de journée, on a reçu un appel d’Hydro-Québec qui nous mettait en garde face au niveau élevé du réservoir Baskatong, qu’on va commencer à libérer de l’eau tranquillement. C’est particulier, on se prépare à une inondation annoncée étant donné que le niveau de rivière Gatineau va augmenter, en raison de la pression qui vient du nord», a indiqué France Bélisle, en entrevue à TVA Nouvelles, mardi.

Le réservoir Baskatong est un plan d’eau de plus de 400 km2 situé au nord de Maniwaki et de Mont-Laurier. Il se déverse directement dans plusieurs rivières de la région de l’Outaouais, dont la rivière Gatineau. Depuis les dix derniers jours, la rivière a reçu 130 mm d’eau. Il s’agit de 50 mm de plus qu’à pareille date l’année dernière.

La mairesse a ajouté que sa ville a été bien affectée par plusieurs perturbations météorologiques au cours des dernières années. «On a eu une inondation en 2017, une autre en 2019, entre ça, on a eu une tornade. En termes de changements climatiques, on a vraiment un bon exemple avec l’impact sur la ville de Gatineau», a ajouté la mairesse, en mentionnant que la distribution de sacs de sable aux citoyens est commencée depuis lundi.

«Je ne sais pas si je suis réconfortée de le savoir à l’avance pour qu’on soit capable de se préparer pour notre monde, ou inquiète parce que c’est le début d’un scénario qu’on risque de voir un peu partout au Québec. À Gatineau, on a développé une expertise en la matière et là ce qu’on veut faire, c’est protéger nos infrastructures», a-t-elle expliqué.

La mairesse se défend toutefois d’être alarmiste. «Je veux dire aux citoyens que la Ville de Gatineau s’occupe de son monde en prévention et en précaution.»