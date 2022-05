Avec la vision Avantage Saint-Laurent, le gouvernement du Québec souhaite favoriser la croissance de l’industrie maritime, en harmonie avec l’environnement du fleuve et ses écosystèmes.

La vision Avantage Saint-Laurent du gouvernement du Québec vise à faire du fleuve un puissant vecteur de développement économique, le tout avec un souci environnemental constant et dans l’intérêt des communautés maritimes.

Avantage Saint-Laurent favorise le développement de l’industrie maritime et la conservation environnementale. Le Plan d’action 2020-2025 qui en découle mise sur une croissance durable et responsable de l’économie maritime québécoise.

La vision repose sur trois orientations et des investissements de 926,9 millions de dollars pour :

• doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires modernes et compétitives;

• y assurer une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

• offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Moderniser pour mieux performer...

La mise à niveau des quais, la modernisation des ports et la maximisation des liens entre infrastructures portuaires et réseaux de transport représentent des exemples d’interventions qui feront du Saint-Laurent une voie de développement parmi les plus performantes en Amérique du Nord.

En ce qui a trait à la navigation, les possibilités offertes par les technologies de l’information et des communications dans le secteur maritime sont vastes : amélioration du transit des navires, fluidité de la chaîne logistique, automatisation d’opérations, baisse des émissions de carbone... C’est ce qu’on appelle le corridor économique intelligent.

Sur le plan du respect des écosystèmes, Avantage Saint-Laurent soutient le Programme de recherche visant l’atténuation des impacts de la navigation commerciale sur les écosystèmes du Réseau Québec maritime. Des projets de recherche offriront ainsi des solutions concrètes et durables aux enjeux liés au transport maritime et aux activités portuaires, par exemple en réduisant les :

• impacts du bruit des navires sur les mammifères marins;

• effets du batillage sur l’érosion des berges;

• émissions de gaz à effet de serre dans les zones industrialo-portuaires*.

... et créer des emplois

Quant aux possibilités de développement économique, elles consistent à arrimer les infrastructures portuaires à des infrastructures à vocation industrielle et à un réseau de transport à proximité. Par exemple, le gouvernement soutiendra le développement des zones industrialo-portuaires* réparties sur le territoire d’Avantage Saint-Laurent et misera sur les atouts des différents ports. Des emplois et de la richesse au profit des communautés seront ainsi créés.

* Espace littoral associant à la fois des fonctions industrielles et portuaires, spécialement équipé et localisé en tout ou en partie sur l’eau et au bord de l’eau.