[BALADO] Pourquoi rit-on?

«Rire est le propre de l’homme», a écrit Rabelais en 1534. 500 ans plus tard, c’est encore le cas.

On rit jaune peut être un peu plus, mais on rit, encore. Mais pourquoi rit -on ?

Est ce que c’est vrai que c’est pas parce qu’on rit que c’est drôle? Le rire ça fait quoi?