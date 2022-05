«Difficile à avaler» – Aaron Ekblad

TAMPA | Il y a lieu d’avoir de grandes ambitions lorsqu’on est champion du calendrier régulier. En pareille situation, on ne s’attend pas à voir son parcours être stoppé brutalement en finale de division. Encore moins en quatre matchs consécutifs.

• À lire aussi: Les Panthers dégriffés

« Se faire balayer, c’est difficile à avaler. Ça fait mal, ça fait suer », a lancé Aaron Ekblad, sans détour, au terme de cette décevante élimination pour les joueurs des Panthers de la Floride.

Pour la deuxième fois en autant de printemps, les Panthers se sont butés au Lightning. La saison dernière, la troupe alors dirigée par Joel Quenneville était parvenue à soutirer deux victoires à ses rivaux d’État. Est-ce un pas de recul ?

« Non, a soutenu Andrew Brunette, l’actuel pilote. L’an passé, le Lightning a joué de façon beaucoup plus ouverte. Cette fois, il nous a ralentis, il a éliminé nos attaques en entrée de zone. On est plus près du Lightning qu’on ne l’a jamais été, mais on s’est fait balayer, ce qui signifie qu’il y a assurément un autre niveau à atteindre. »

Des tirs bloqués

Se sacrifier pour le bien commun, entre autres.

« Leur capitaine a déjà marqué 60 buts en une saison et ça ne l’empêche pas de bloquer des tirs. Le Lightning s’applique sur tous les petits détails qui font la différence », a indiqué Brunette en référence à Steven Stamkos.

Les joueurs de Tampa Bay ont en effet bloqué 77 tirs au cours de cette confrontation de quatre rencontres.

« Quand tu fais bloquer tes tirs, en plus de devoir passer au travers du numéro 88 [Andrei Vasilevskiy], ça devient difficile. C’est certainement frustrant pour l’adversaire », a convenu Patrick Maroon, du côté des vainqueurs.

Le jeu hermétique des doubles champions de la coupe Stanley explique en partie pourquoi les gros canons des Panthers ont été réduits au silence. Néanmoins, Aleksander Barkov ne veut pas s’en servir comme excuse.

« J’aurais pu jouer beaucoup mieux, a souligné le finaliste au trophée Selke. L’effort y était, mais j’aurais pu mieux jouer. »

C’est également le cas pour l’attaque massive floridienne, qui n’a touché la cible qu’une fois en 31 occasions lors de leurs 10 matchs éliminatoires.

« Je prends le blâme pour cette portion, a indiqué Brunette. Tout l’été, je vais m’autoflageller pour ça. C’est de ma faute. »

Faux scandale

En matinée, les animateurs d’une station de radio parlée de la région de Tampa ont mentionné qu’une source leur avait révélé que des joueurs des Panthers avaient été vus, jusqu’à 3 h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un club de danseuses nues du coin.

Une rumeur que Brunette s’est empressé de démentir à quelques heures du quatrième affrontement contre le Lightning.

« Dans notre univers, je suppose que c’est le genre de chose qui peut arriver. Mais je ne crois pas que c’était le cas lundi soir. Vérifiez vos sources », a-t-il laissé tomber, dirigeant son message vers l’animateur en question.

Que ce soit vrai ou pas, les joueurs des Panthers auront maintenant tout le loisir de remplir leurs temps libres comme ils le souhaitent.