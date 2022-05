[EN DIRECT] Trois mois de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La guerre en Ukraine entame un quatrième mois alors que la Russie intensifie son offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans l'est.

Voici les derniers développements, minute par minute

7h18 | Un projet de centrale nucléaire en Finlande retiré après l'éviction de Rosatom

AFP

Le groupe finlandais Fennovoima a annoncé mardi le retrait de sa demande de permis pour un réacteur nucléaire en Finlande, trois semaines après avoir rompu son contrat avec le géant russe Rosatom du fait de la guerre en Ukraine.

7h18 | Des hauts responsables russes admettent que le conflit en Ukraine va durer

AFP

Le ministre russe de la Défense et le secrétaire du puissant Conseil de sécurité de Russie ont tous deux laissé entendre mardi que Moscou allait devoir combattre longtemps en Ukraine pour atteindre les objectifs de son intervention, entrée dans son quatrième mois.

6h50 | Le ministre français chargé de l'Europe «convaincu que l'Ukraine fera partie de l'UE»

AFP

Le ministre délégué français chargé de l'Europe, Clément Beaune, s'est dit «convaincu» mardi que l'Ukraine ferait un jour partie de l'Union européenne, tout en insistant sur l'idée d'une communauté politique européenne permettant d'«ouvrir une perspective» à Kyïv en attendant une adhésion effective.

6h41 | La Russie prépare une loi abolissant la limite d'âge pour s'engager dans l'armée

AFP

La Russie prépare la suppression d'une limite d'âge pour s'engager dans l'armée, selon l'ordre du jour de mercredi de la Douma, chambre basse du parlement russe, un texte déposé en pleine offensive contre l'Ukraine.

6h37 | Biens mal acquis en France: une plainte vise des personnalités russes «proches de Poutine»

L'ONG anticorruption Transparency International (TIF) a annoncé mardi dans un communiqué avoir déposé plainte à Paris notamment pour des faits de «blanchiment» visant de possibles biens mal acquis en France par «des hommes d’affaires et de hauts fonctionnaires proches de Vladimir Poutine».

À LIRE | 3 mois de guerre, la région de Lougansk presque entièrement envahie

AFP

La guerre en Ukraine entre mardi dans son quatrième mois, au moment où les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans le Donbass.

3h25 | Un embargo de l'UE sur le pétrole russe possible «d'ici quelques jours», selon Berlin

AFP

Un embargo européen sur le pétrole russe est possible «d'ici quelques jours», a estimé le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck, alors que le sujet ne fait pour l'instant pas l'unanimité nécessaire au sein des Vingt-Sept.

Photo AFP

