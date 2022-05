John Tortorella derrière le banc des Flyers?

John Tortorella pourrait bien revenir derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) puisqu’il aurait obtenu une entrevue avec les Flyers de Philadelphie.

C’est ce que le réseau ESPN a avancé, mardi. L’Américain de 63 ans travaille d’ailleurs pour la chaîne depuis que son contrat avec les Blue Jackets de Columbus est venu à échéance au terme de la saison 2020-2021.

Le nom de Tortorella s’ajoute à celui de Barry Trotz comme possible successeur à Alain Vigneault, congédié au mois de décembre en cours de saison. Assurant l’intérim, Mike Yeo n’avait pas été retenu à la barre du club.

Tortorella a été à la barre de quatre équipes dans la LNH, soit le Lightning de Tampa Bay, les Rangers de New York, les Canucks de Vancouver et les Jackets. Il a montré une fiche de 673-541-37-132, de sorte qu’il vient au 13e rang dans l’histoire pour le nombre de matchs dirigés (1383) et au 14e échelon pour les victoires.

Réputé pour son franc-parler, il a gagné deux fois le trophée Jack-Adams, remis à l’instructeur de l’année, en 2004 et en 2017.