L’Administration de pilotage des Laurentides : pour la sécurité et l’efficience de la navigation maritime

Depuis maintenant 50 ans, l’Administration de pilotage des Laurentides (APL) a comme mission d’assurer la sécurité et l’efficience de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Société d’État fédéral ayant son siège social au centre-ville de Montréal, elle opère également une station de pilotage aux Escoumins et exploite un centre de simulation maritime de pointe.

« Nos activités couvrent plus de 500 kilomètres sur trois circonscriptions de pilotage. Chaque année, c’est plus de 1 200 navires marchands transportant des biens essentiels qui naviguent sur les eaux qui sont sous notre juridiction », explique Fulvio Fracassi, premier dirigeant. Sur le Saint-Laurent, les conditions de navigation sont souvent difficiles et les capitaines des navires qui proviennent d’ailleurs dans le monde doivent laisser la conduite de leur navire à des pilotes spécialement formés lorsqu’ils arrivent à proximité des Escoumins : « C’est la Loi, et c’est précisément à ce moment que nous intervenons ».

En effet, chaque armateur, par le biais d’un agent, contacte le centre d’affectation de l’APL pour lui signaler la position de son navire et son heure d’arrivée. Dès lors, un répartiteur lui assigne l’un des 200 pilotes du Saint-Laurent qui se rendra sur ce navire pour en prendre la conduite et poursuivre le voyage. « Les capitaines qui composent notre équipe de bateaux-pilotes aux Escoumins, mais aussi ceux de notre partenaire à Québec, Trois-Rivières et Montréal, transbordent un nombre impressionnant de pilotes. Hors pandémie, c’est 25 000 missions de pilotage qui sont effectuées annuellement », précise M. Fracassi.

L’APL offre ses services 24 heures sur 24, et ce, 365 jours par année. Les incidents ainsi que les retards sont rarissimes. « Nous visons continuellement l’excellence, dit-il. Dans 99,95 % des cas, nos affectations se concluent sans incident, et dans une proportion de 99,90 %, sans délai ». Cela s’explique notamment par une gestion rigoureuse des pratiques et des procédures qui doivent s’appliquer aux pilotes et autres acteurs de l’industrie maritime. La mise à jour des programmes de formation et l’évaluation des pilotes brevetés et des candidats au pilotage tombent également sous sa responsabilité. En plus de l’opération de bateaux-pilotes, l’APL offre aux pilotes un service de navette dans le port de Montréal, ce qui leur permet d’éviter le trafic routier et ainsi de réduire les temps de déplacement.

Afin que le pilotage et la navigation deviennent plus sécuritaires et efficients, l’APL exploite un centre d’expertise en simulation maritime et travaille au développement de services de pilotage optimisés. Ce dernier est un logiciel qui permettra de faire interagir différentes données physiques et opérationnelles pour définir les fenêtres optimales de passage des navires. « À l’aide de ces technologies, nous prenons des mesures concrètes pour offrir à nos clients la possibilité de planifier des transits plus efficients sur le Saint-Laurent et d’agir pour la préservation de l’environnement et des écosystèmes marins », conclut M. Fracassi.