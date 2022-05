L’ambiguïté stratégique américaine sur Taïwan reste inchangée, dit Biden

Le président américain Joe Biden a confirmé mardi à Tokyo que «l’ambiguïté stratégique» de Washington sur Taïwan restait inchangée, alors qu’il avait assuré la veille que les États-Unis défendraient militairement l’île si elle était attaquée par la Chine.

«Non», a répondu M. Biden quand des journalistes lui ont demandé si cette doctrine américaine sur Taïwan appartenait désormais au passé. «La politique n’a pas changé du tout, je l’ai dit hier», a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs décennies, «l’ambiguïté stratégique» américaine vis-à-vis de Taïwan consiste à ne reconnaître diplomatiquement que la Chine continentale, tout en s’engageant à donner à l’île autonome les moyens militaires pour se défendre en cas d’invasion, mais sans promettre explicitement une intervention américaine.

La Maison Blanche puis le Pentagone s’étaient déjà empressés lundi d’assurer que cette doctrine n’avait pas changé après les derniers propos de M. Biden, que les médias du monde entier se demandaient comment interpréter: fermeté renforcée vis-à-vis de Pékin ou nouvelle gaffe présidentielle?

«C’est l’engagement que nous avons pris», avait déclaré lundi M. Biden à Tokyo quand la presse lui avait demandé si les États-Unis interviendraient militairement en cas d’invasion de Taïwan, à la différence de celle de l’Ukraine par la Russie.

Taïwan, un territoire dirigé depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949 par un gouvernement autonome de Pékin, avait salué lundi l’apparente extension de l’engagement américain à son égard formulée par M. Biden, tandis que la Chine avait vu rouge, invoquant sa «souveraineté» et accusant Washington de «jouer avec le feu».

Joe Biden est à Tokyo depuis dimanche, où il rencontre mardi les dirigeants des autres pays du Quad, format diplomatique rassemblant en plus des États-Unis le Japon, l’Australie et l’Inde, et conçu comme une alliance pour contrebalancer le poids grandissant de la Chine en Asie-Pacifique.