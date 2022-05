Le CF Montréal doit rester vigilant

Après plusieurs semaines où la tendance était à la hausse pour le CF Montréal, voilà que la formation montréalaise a été défaite à ses deux derniers matchs, dont le plus récent revers, dimanche, au compte de 2 à 1 à domicile contre le Real Salt Lake.

Ce n’est pas nécessairement catastrophique, mais le CF Montréal devra faire attention et rester vigilant pour se maintenir parmi le groupe de tête dans l’Est.

Cependant, les joueurs devront se rappeler les bonnes choses qu’ils ont faites lors de cette séquence de huit matchs sans défaite. Il faut que le staff technique montre, par vidéo, les bonnes actions réalisées avant ces deux défaites pour aider psychologiquement les joueurs à revenir vers la victoire. Il faut discuter de ces choses positives en montrant ces images.

Encore une fois, ce n’est rien de grave, mais le CF Montréal se doit de rester collé sur les équipes de tête, même si les choses vont moins bien.

Superbe début

Le CF Montréal est un habitué des buts marqués rapidement dans un match. C’est déjà arrivé à quelques reprises cette saison et le tout s’est reproduit à nouveau face au Real Salt Lake. La première minute de jeu n’était même pas chose du passé que Djordje Mihailovic avait déjà semé l’hystérie à l’intérieur du Stade Saputo.

Il s’agissait d’une superbe action créative. Mihailovic a déjà marqué des buts similaires cette saison ; il en est presque un habitué. L’Américain a bien suivi le jeu dans la zone de réparation du gardien et a effectué une finition, au final, assez simple.

Ainsi, il s’agissait d’un début de match de rêve pour Wilfried Nancy et son staff technique ; une entrée sur le terrain hyper positive.

Malheureusement, le CF Montréal n’a pas été en mesure de conserver cette avance devant un Real Salt Lake, qui jouait avec un peu plus de hargne et d’une manière un peu plus désespérée. Par chance que Sebastian Breza s’est imposé en première demie pour garder le pointage à 1 à 0. Il a réalisé deux beaux arrêts en raison de son bon positionnement. Toutefois, au final, Breza a tout de même pris deux buts, et ça, ce n’est jamais une bonne chose.

Le CF Montréal n’a pas bien géré le match, car statistiquement, quand tu marques le premier filet, tu es censé remporter la rencontre. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas si grave et je ne crois pas que ça va déranger les joueurs, psychologiquement. C’est là qu’on va voir l’expérience de certains joueurs en plus du staff technique qui devra bien gérer la situation en gardant les choses positives.

Place au Championnat canadien

Le prochain match de l’équipe aura lieu demain, contre le Forge FC, lors des quarts de finale du Championnat canadien. On ne sait pas trop comment Nancy et son staff technique vont gérer ce match. Est-ce que l’équipe A sera envoyée dans la mêlée ou certains joueurs qui n’ont pas vu beaucoup d’action jusqu’à présent sauteront sur le terrain ? Peut-être même que James Pantemis amorcera le match.

Ça peut être un match dangereux, car si on se souvient bien, le club montréalais avait eu toute la misère du monde à vaincre l’équipe d’Hamilton l’an dernier lors des demi-finales de cette compétition. La rencontre s’était terminée 8 à 7 aux tirs de barrage sur un but de Breza.

Le CF Montréal devra rester très motivé, car Forge n’a rien à perdre. Maintenant, il reste à voir les choix que fera Wilfried Nancy.