Le moral de Samuel Girard serait «bon»

Même si sa saison est terminée en raison d’une fracture du sternum, Samuel Girard ne veut surtout pas quitter le navire de l’Avalanche du Colorado.

Le Québécois a fait acte de présence à l’exercice des siens lundi matin, soit quelques heures avant que les Avs remportent le quatrième match de leur série de deuxième ronde contre les Blues de St. Louis.

«Évidemment, il s'agit d'une blessure importante, mais c'est un dur, a affirmé Gabriel Landeskog, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale. C'est génial de le voir ici. Il a un bon moral, mais il ressent beaucoup de douleur. C'est une situation difficile pour lui à ce moment-ci de l'année, sauf que c'est super de voir qu'il a le moral et qu'il est dans l'entourage de l'équipe.»

«Il a un peu mal aujourd'hui [lundi], mais c'est bon de le revoir ici avec les gars et de voir qu'il est de bonne humeur», a quant à lui déclaré l'entraîneur-chef, Jared Bednar.

Dur contact

Girard a été blessé après avoir encaissé une grosse mise en échec de l’attaquant Ivan Barbashev samedi, pendant le troisième match de la série. Le natif de Roberval a été escorté à l’extérieur de la surface glacée par un thérapeute, avant d’être transporté à l’hôpital sur une civière. Il a reçu son congé du centre hospitalier dimanche après-midi.

«Quand on y repense, il s'agit d'une collision brutale. Il l'a frappé lorsqu'il était en position vulnérable, avait dit Bednar samedi. Cependant, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une mise en échec légale, pour être honnête avec vous. Il frappe du côté de la tête, mais il pousse principalement son corps. Girard était tourné du mauvais côté et dans une position bizarre, donc ç'a été une mise en échec percutante. C'est malheureux, mais honnêtement, je trouve que c'était légal.»

En saison régulière cette année, Girard a été le troisième défenseur le plus utilisé par l’Avalanche avec plus de 21 min de temps de jeu en moyenne par partie. Il a récolté 28 points, dont cinq buts, en 67 rencontres. En séries, l’arrière de 24 ans a amassé un but et deux mentions d’aide en sept sorties.