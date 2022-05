Les sœurs Boulay: nouvelle chanson et nouveau vidéoclip

C’est une pièce entrainante, dansante et aux accents pop, portée par un texte aux grandes réflexions existentielles, que nous présentent Les sœurs Boulay. Les lumières dans le ciel est le premier extrait de leur 4e album à paraître à l’automne prochain.

Le vidéoclip présente les deux artistes dos à dos, puis côte à côte, chantant au ralenti dans une noirceur baignée d’un faisceau de lumière et derrière une vitre brouillée par la pluie.

« Que vaut la vie, que vaut la vie, si on n’est rien dans l’univers? Si on est petit tout petit, on veut faire de nous l’infini », se demandent-elles dans ce qui devient leur pièce la plus pop à ce jour.

« Elle (cette chanson) est née d’un choc entre les extrêmes : entre

la perte de souffle de toute l’humanité face à la pandémie, le ressourcement inattendu qu’elle a étrangement offert à plusieurs – tandis qu’un gouffre s’ouvrait devant d’autres – , entre cet ancrage qu’elle nous a forcé.es à avoir et ce besoin de continuer à questionner l’univers en quête de sens », a expliqué le duo dans un communiqué présentant leur nouvelle pièce en menant vers le vidéoclip officiel.

En compagnie de Connor Seidel, le duo explique avoir entamé un nouveau chapitre avec cette pièce pop et profonde à la fois, inspirée des défis et des bouleversements venus avec la pandémie. Puis ce nouvel album dont la sortie est prévue pour l’automne qui présentera des « Mélanie et Stéphanie plus assumées, émancipées et radieuses que jamais. »

