Pierre Poilievre est son principal adversaire

Depuis le début de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre mène à tous points de vue.

Il a été le premier à se lancer, il a le plus d’appuis au sein du caucus, il a amassé le plus d’argent et il est le candidat qui attire les plus grandes foules à ses rassemblements.

Une victoire au premier tour semble toujours possible, même s’il y a cinq autres candidats dans la course.

Cependant, même si on ne voit pas autant d’enthousiasme dans les autres campagnes, Pierre Poilievre doit faire attention. Il reste deux mois avant que les membres commencent à voter, et le député de Carleton peut être son pire ennemi.

Inflation

Une campagne au leadership est toujours risquée. Les candidats veulent se démarquer et lancent plein d’idées.

Le dossier de l’inflation et du pouvoir d’achat est au cœur de la campagne de M. Poilievre. Il a parlé de revoir le rôle de la Banque du Canada et il est allé encore plus loin en disant qu’il allait congédier le gouverneur Tiff Macklem.

De plus, en fin de semaine, il a lancé la promesse qu’aucun membre d’un gouvernement Poilievre ne participerait au Forum économique mondial à Davos.

Est-ce que cette rencontre internationale est vraiment l’enjeu de cette campagne? Est-ce que les conservateurs ont perdu en 2015, 2019 et 2021 à cause du FEM?

Non!

L’unité du parti

En 2004 et 2017, Stephen Harper et Andrew Scheer ont remporté les grands honneurs de la course à la chefferie en jouant la carte du leadership et de l’unité.

Avec le départ de Jason Kenney à la tête des conservateurs albertains, l’unité du mouvement conservateur vient de reprendre l’avant-plan.

Tous les candidats doivent maintenant nous dire comment ils feront pour conserver la coalition de droite intacte le 11 septembre au matin.

Il est temps que tous les candidats reviennent aux vraies affaires.