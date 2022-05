Pour Soros, la guerre en Ukraine menace la civilisation

Le milliardaire américain George Soros a prévenu mardi que la civilisation «peut ne pas survivre» à la guerre en Ukraine, estimant toutefois que l'Europe pourrait être dans «une position plus forte» qu'elle ne le pense concernant le gaz russe.

«L'invasion (de l'Ukraine par la Russie) a peut-être été le début de la Troisième guerre mondiale et notre civilisation peut ne pas y survivre», a-t-il déclaré dans un discours prononcé lors du dîner qu'il organise traditionnellement à Davos (Suisse) en marge de la réunion du Forum économique mondial.

«La meilleure et seule façon de préserver notre civilisation, c'est de battre (le président russe Vladimir) Poutine aussi tôt que possible», a-t-il insisté.

L'UE peine actuellement à se mettre d'accord sur un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, notamment car certains de ses Etats membres sont très dépendants des hydrocarbures russes pour leur approvisionnement en énergie et rechignent donc à s'y attaquer.

«Je pense que Poutine est très malin et en quelque sorte fait chanter l'Europe en menaçant de couper le gaz. Mais en réalité, son dossier est moins solide qu'il ne le prétend», a déclaré M. Soros.

Il argumente que la Russie a volontairement créé une situation de pénurie l'hiver dernier en stockant son gaz plutôt que de l'envoyer en Europe, ce qui a fait grimper les prix, mais aussi rempli ses réservoirs qui seront «pleins d'ici juillet».

Le président russe «est dans une crise, et il a réussi d'une manière ou d'une autre à terrifier l'Europe». Or «il est dans une situation tendue. Il doit faire quelque chose avec ce gaz, et le seul endroit qui peut l'absorber, parce qu'il y a des pipelines, c'est l'Europe», fait valoir le milliardaire.

Il a précisé avoir expliqué ceci dans une lettre adressée au Premier ministre italien Mario Draghi, à laquelle il a dit n'avoir pas encore eu de réponse.