Roland-Garros: sortie expéditive pour Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapolov a été éliminé au premier tour du tournoi de Roland-Garros, mardi.

Shapovalov, 14e tête de série, a subi une défaite en trois manches devant le Danois Holger Rune, 6-1, 6-3, 7-6 (4).

La rencontre a duré deux heures.

«Shapo» a claqué six as, mais a tout de même commis six doubles fautes. Il n'a brisé le service de son rival qu'à une reprise en trois occasions. De son côté, Rune a brisé le service du Canadien cinq fois en neuf tentatives.

Le Canadien a commis 53 fautes directes au cours du duel contre 27 coups gagnants.

Rune, 40e joueur au monde, est sur une lancée, lui qui a récemment atteint les demi-finales du tournoi de Lyon et a remporté la compétition de Munich, tous deux des tournois ATP 250.