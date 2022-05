Une slameuse de Gatineau à la conquête de Paris

Après avoir remporté le concours national de slam l’automne dernier à Montréal, c’est à Paris, à l’occasion d’un concours international, cette semaine, qu’une Gatinoise fait maintenant valoir ses talents de slameuse.

Louise Nathalie Boucher, de son pseudonyme LouNat, représente le Québec au Grand Poetry Slam 2022, catégorie Coupe du monde, dans la Ville Lumière.

En entrevue, juste avant son départ pour la France, il y a quelques jours, elle s’est rappelé ses premiers contacts avec le slam, il y a plusieurs années.

«Ce que je ressentis alors était instinctif, viscéral, comme une attirance irrésistible. Par la suite, j’ai alors apporté mes textes aux joutes suivantes, et ainsi a débuté cette idylle. Depuis, j’écris et déclame pour le pur plaisir de pousser mon imaginaire à bout, d’approfondir des thèmes, et simplement pour échanger avec d’autres poètes dans le Vieux-Gatineau.»

Le slam est une poésie d’abord écrite, puis déclamée devant des gens. Il est compétitif, avec une forme revendicatrice, contestataire, dénonciateur des injustices de toutes sortes.

LouNat nous a confié que c’est son sens de l’amusement et son optimisme qui l’ont tenue à flot. «Je le faisais non pour gagner, mais pour le plaisir de partager. Et d’une activité faite pour le pur plaisir de la chose, je me suis lentement taillé un chemin. Il faut considérer, toutefois, que mon parcours s’échelonne sur une période de 14 ans! En effet, depuis 2008, je sculpte les mots, à travers les allitérations, onomatopées, métaphores, figures de style, et j’approfondis des thèmes variés, en enrobant le tout d’une touche de théâtralité.»

Forte de sa persévérance et de son talent reconnu, LouNat se retrouvera donc sur les planches à Paris, mercredi soir, pour se mesurer à d’autres qui, comme elle, ont des choses à déclamer!

Pour la suivre dans ses joutes: https://m.facebook.com/LouNatSlam/