Walmart étend son service de livraisons par drone

Le géant américain de la grande distribution Walmart a annoncé mardi l'expansion de son service de livraisons par drone, prévoyant de le rendre disponible dans 34 sites aux États-Unis d'ici à la fin de l'année.

Les drones seront opérationnels dans six États américains (Arizona, Arkansas, Floride, Texas, Utah et Virginie) avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 4 millions de foyers et d'assurer plus d'1 million de livraisons par an, a précisé l'entreprise.

Les clients de Walmart pourront commander leurs marchandises entre 8h00 et 20h00 et, moyennant des frais de livraison de 3,99 dollars par commande, se les verront remettre par voie aérienne en l'espace d'une demi-heure.

Chaque livraison pourra peser jusqu'à 10 livres (4,5 kg). Des dizaines de milliers de produits, comme des médicaments, des couches ou encore des pains pour hot-dogs, seront disponibles à la commande.

Walmart utilisera les appareils et la technologie de la start-up DroneUp dans laquelle le groupe a investi.

Chaque magasin participant abritera un centre de livraisons par drone comprenant une équipe de pilotes DroneUp, habilités à manoeuvrer les aéronefs par le régulateur américain de l'aviation civile (FAA).

Dès 2020, le géant de la grande distribution avait annoncé des partenariats avec DroneUp, ainsi qu'avec Flytrex et Zipline. Plusieurs projets ont vu le jour, mais leur ampleur restait jusqu'à présent relativement limitée.

En accélérant considérablement ses efforts, Walmart cherche à se positionner comme leader du marché de la livraison par drones, un secteur convoité par d'autres grandes entreprises américaines, dont Amazon, Alphabet (la maison mère de Google) ou encore le spécialiste de transport de marchandises UPS.

Pour s'imposer face à la concurrence, le groupe de Bentonville (Arkansas) compte sur un atout de taille: environ 90% des Américains vivent à moins de 10 miles (16 km) de l'un des 4700 magasins Walmart du pays.