CARRIÈRE, Maurice



Le 19 mai 2022, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Maurice Carrière, époux de madame Thérèse Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Diane Charron), Jocelyne (Pascal Proulx), Johanne (Robert Lesage) et Mario (Chantal Généreux), ses petits-enfants Marie-France, Sébastien, Roxanne, Ian, Joannie, Maxime et Érika, ses 3 arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le jeudi 26 mai de 19h à 22h et le vendredi 27 mai de 9h à 11h, suivi du service en l'église de L'Assomption.