DUBORD, Guy



Guy nous a quittés paisiblement le 18 mai dernier, à l'âge de 90 ans, entouré de ses enfants. Il était l'époux de feu Noreen Phelan.Père adoré de Lynn (Luc Bouchard), Wayne (Lise Michaud), Mark (Isabelle Marsan). Guy manquera énormément à ses soeurs dévouées Jacqueline et Rosemary, ses sept petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants ainsi qu'à sa famille élargie et ses ami(e)s.La famille recevra les condoléances le jeudi 26 mai de 13h à 17h et de 18h à 20h, au salon :Les funérailles seront célébrées samedi le 28 mai à 11h à l'église Holy Name of Jesus Parish, 899 boul. Chomedey, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.