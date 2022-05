LACHAPELLE, Gisèle



À Laval, le vendredi 20 mai 2022 est décédée, à l'âge de 92 ans, Gisèle Lachapelle, épouse de feu Robert Beaudoin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Christine) et Guy (Nathalie), ses petits-enfants Francis, Frédérique et Jérémy, ses belles-soeurs Thérèse et Carmen ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 2 juin 2022 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.L'inhumation aura lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, situé au 4601 ch. Côte-des-Neiges, Montréal, le vendredi 3 juin 2022 à 10h.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Laval Ouest pour leur soutien et les bons soins.