RÉMILLARD, Claude



À Longueuil, le 14 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Claude Rémillard, époux de madame Lucille Sylvestre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Christian, François et Pascal, ses petits-enfants Mélissa, Sandra, Karine, Cédric, Tristan et Lucas, ses arrière-petits-enfants Rosalie et Chloé, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 1 juin 2022 de 11h à 14h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHSLD Chevalier de Lévis serait apprécié en la mémoire de Claude Rémillard.