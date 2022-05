COUTU, Édouard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Édouard Coutu, survenu le 9 mai 2022, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de madame Hélène Brosseau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Normand), Daniel (feu Claudine) et Sylvie (Pierre), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Jeannine et feu Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 1er juin 2022, de 13 h à 20 h et le jeudi 2 juin 2022 de 12 h à 13 h 30 à la :Les funérailles seront célébrées le jeudi 2 juin 2022 à 14 h, en l'Église de St-Hubert (5310 Ch de Chambly, Saint-Hubert).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.