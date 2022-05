LAURIN, Royal



Le 1er mai 2022 est décédé Royal Laurin.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Filion, ses filles Marie-France (Michel), Josée (Lakhdar) et Nancy-Isabelle, ses petits-enfants Karianne, Sara-Elisabeth, Zachary, Yannis, Capucine et Léa-Marguerite, ses soeurs Monique ssc., Cécile et Diane, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La mise en terre de l'urne aura lieu le samedi 4 juin 2022 à 11h au Cimetière de St-Hermas, 4291, chemin Lalande, Mirabel (Saint-Hermas). Distanciation physique demandée, aucun contact physique.