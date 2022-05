DEGAGNÉ, Gilbert



À Terrebonne, le 20 mai 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Gilbert Degagné.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Moulins pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Selon ses volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée.