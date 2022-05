DUPRAS, Monique



À Joliette, le dimanche 15 mai 2022 est décédée, à l'âge de 85 ans, Monique Dupras, épouse de feu Denis Houde.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Gaétan), Pierre (Jeanny) et Ginette (Serge), ses petits-enfants Amélie, Chantale, Olivier, Éric, Mélissa, Marie-Eve, Gabriel et Andréanne, ses arrière-petits-enfants Awa-Lylia, Timothée, Clara, Thomas, Victor, Henry, Eshée, Lucy, Zack, Emerick, Victoria et Rebecca, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 29 mai 2022 à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à un organisme de votre choix.