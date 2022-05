DESMARAIS (Campeau), Claire



À Lasalle, le 18 mai 2022 à l'âge de 92 ans est décédée Mme Claire Campeau, épouse de feu M. Guy Desmarais.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Guy Dumoulin), Yves (feu Nicole Clément) et Claude (Diane Claveau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le vendredi 27 mai 2022 de 17h à 21h à la :LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN(stationnement et rampe d'accès disponible)www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu le samedi 28 mai 2022 à 10h en la paroisse St-Nazaire, 111 rue Bélanger, Lasalle suivie de l'inhumation au cimetière de St-Rémi.