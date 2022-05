PATOINE, Monique

(née Desbiens)



Le 15 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Monique Desbiens, épouse de M. Raymond Patoine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Rémi et Julie (Yves Ouimet), ses petits-enfants Pénélope, Timothé et Frédérik, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 5 juin dès 13h. Une cérémonie suivra à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.