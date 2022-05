COURCY, Noëlla



À Montréal, le 26 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Noëlla Courcy.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères, feu Maurice, Dolorès (Charles), feu Estelle (André), feu Rose-Alice, Jean-Guy (Louiselle), Louiselle (Pierre), Charles (Isabelle), Denise (Renald), son fils Robert, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, ses ami(e)s.La famille recevra vos condoléances au salon funéraire:le samedi 4 juin de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h au salon.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure, dans l'intimité de la famille.Plutôt que des fleurs, nous suggérons un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada ou à Diabète Québec.