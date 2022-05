PELLETIER, Bernard



Au CHRDL à Joliette, le 1er janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Bernard Pelletier, natif de Ste-Julienne, époux de feu Jeanne-d'Arc Brien, demeurant à St-Esprit.Le défunt laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Michel Moreau), ses fils Benoit, Jean-Charles (Micheline Trudel), André (Marie-Hélène Gagnon) et Dominique, ses 11 petits-enfants et ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: Gaston, Jean-Guy, Raynald (Ginette Baribeau), Gilberte (Roger Dumont), Noémie, Murielle et Françoise, ses beaux-frères et belles-soeurs: Gabriel, Madeleine (Jacques Guilbault), Suzanne, Jacques Drainville et Constantin Grégoire, de nombreux neveux, nièces des familles Pelletier et Brien.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances en l'église de St-Esprit, le samedi 28 mai à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h. Inhumation de l'urne au cimetière du même endroit.COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALMGaston Pothel 450-839-3450