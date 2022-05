REDDY, Robert "Bob"



Le 19 mai 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Robert "Bob" Reddy, conjoint de Mme Francine Messier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son beau-fils Jacques "Coco", sa soeur Lise, son neveu Billy Djoumi, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Sa grande passion était le domaine des Ponts Roulants dont il a été le fondateur de "Les Ponts Roulants R.Reddy" il y a plus de 40 ans et de Surplus industriel Reddy.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai entre 13h et 15h30 à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QCUne cérémonie suivra au salon dès 15h30.Au lieu de fleurs, un don à l'unité d'hémodyalise - Fondation Hôpital Charles-Lemoyne serait grandement apprécié.