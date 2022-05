MESSIER, Juliette, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie le 23 mai 2022, à l'âge deest décédée Soeur Juliette Messier, en religion Soeur M. Anna-du-Sauveur. Née à Montréal, elle était la fille de : Arthur Messier et de Anna Allaire.Outre sa famille religieuse elle laisse dans le deuil des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que toutes les personnes qui l'on connue comme technicienne en laboratoire et animatrice dans plusieurs de nos Résidences.Sr Juliette Messier sera exposée mardi le 31 mai 2022 à 12h à la :86 RUE ST-CHARLES ESTLONGUEUIL QC J4H 1A9Une Eucharistie sera célébrée à sa mémoire au même endroit le même jour à 14h, suivie de la mise en terre.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du masque et le lavage des mains sont recommandés.