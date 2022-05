COUTU, André



Le 14 mai 2022, à l'âge de 66 ans est décédé M. André Coutu.Il laisse dans le deuil son épouse Christine, son fils Eric (Emilie), ses petits-enfants qu'il aimait tant, Juliette, Benjamin, Elizabeth et Louis; ses soeurs Lorraine, Jeannine, Jeannette, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. Il manquera énormément à sa famille et ses amis.Vous pourrez présenter vos condoléances à la famille le mercredi 25 mai, de 10h à midi, au complexe funéraire: