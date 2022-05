JOURDENAIS, Gabrielle



À Montréal, le 23 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Gabrielle Jourdenais, épouse de feu Gérald Filiatrault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Richard), Pierre (Lucie), Claire (Michel) et Monique, ses petits-enfants Ève-Marie, Vincent (Marilyne), Laurence (Stéphane), Gabriel, Mathieu (Florence), Olivier (Mance) ainsi que ses six arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le jeudi 26 mai 2022 de 18h30 à 21h ainsi que le vendredi 27 mai 2022 de 9h30 à 11h au complexe funéraire:Une messe sera célébrée le vendredi 27 mai 2022 à 11h en la chapelle du complexe. Un buffet suivra.La famille tient à remercier le personnel du Centre Universitaire de Santé McGill Site Glen pour son soutien et les bons soins prodigués.