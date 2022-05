CAA-Québec offre une gamme complète d’assurances et vous pourriez économiser gros

Plus de 1,3 million de membres font confiance à CAA-Québec pour son service d’assistance routière le plus complet sur le marché. Mais saviez-vous qu’ils peuvent aussi profiter de la même qualité de service en matière d’assurances, et bénéficier de rabais exclusifs?

Oui! CAA-Québec accompagne ses membres et leur offre des avantages autant pour l’auto, la maison que pour le voyage et les assurances. Ça fait beaucoup d’occasions d’économiser. Regardons ces privilèges de plus près.

S’assurer avec CAA-Québec, ça peut être payant!

Tout le monde peut choisir la tranquillité d’esprit en optant pour les produits d’assurance signés CAA-Québec, mais les membres en obtiennent nettement plus! En plus de rabais exclusifs, ils profitent des protections plus généreuses. Vous verrez, la carte peut se rentabiliser très rapidement.

Assurance auto et habitation

En combinant ces deux assurances, les membres profitent d'un rabais additionnel de 10%. Faites le calcul, ça peut représenter une jolie somme!

Les avantages ne s’arrêtent pas là! En souscrivant l’assurance habitation, vous pouvez profiter de cinq différents services d’assistance téléphonique (appels gratuits et illimités). Ces services permettent d'accéder à des experts pour poser vos questions concernant le droit et le vol d’identité, la santé, les enjeux de la vie quotidienne, la santé animale ou l’entretien de la maison. C’est tellement pratique!

Assurance voyage

En matière d’assurance voyage, un autre rabais exclusif de 10% est offert aux membres seulement. Encore des économies! De plus, une couverture COVID-19 est incluse à l’assurance soins médicaux d’urgence ainsi que l’annulation du voyage si une personne contracte le virus avant son départ.

L’assurance voyage annuelle est une autre option pratique pour ceux qui font plusieurs escapades dans l’année. Elle couvre tous les voyages pendant un an, non seulement à l’étranger, mais aussi au Québec, au Canada – comprenant au moins une nuitée dans un établissement reconnu (hôtel, camping, Airbnb, etc.) – et même pour des vacances à la maison.

Et c'est sans oublier les 4 services de télémédecine offerts, qui permettent de parler à un médecin à partir de n’importe où dans le monde. À noter que les soumissions et les achats peuvent se faire en ligne, de façon simple et rapide.

Assurance accident

Connaissez-vous l’assurance accident? Peu coûteuse, elle est intéressante pour les familles adeptes de plein air et de sports extérieurs, afin d’obtenir une indemnité en cas de blessures ou de décès. Vous vous en doutez, les membres CAA-Québec bénéficient là aussi d’avantages, comme des prestations supplémentaires sur les accidents couverts.

Assurance vie

En plus des primes abordables, les membres CAA-Québec peuvent obtenir jusqu’à 30% de rabais avec certaines options de l’assurance vie. Et un rabais de 10% est accordé sur toute nouvelle assurance vie temporaire pour les personnes détenant déjà une assurance auto ou habitation CAA-Québec. Les économies s’accumulent encore!

D’ailleurs, selon vos besoins, il est possible de choisir le montant et la durée de la couverture. De plus, la souscription est simple, rapide et peut même être faite en ligne.

Assurance animaux de compagnie (chats et chiens)

Finalement, les membres CAA-Québec peuvent profiter d’un rabais exclusif de 12%* sur leur assurance pour animaux de compagnie. Offerte par Pets Plus Us**, cette assurance propose plusieurs plans en ce qui concerne les accidents, les maladies et les soins préventifs. Les montants d'assurance et de franchises peuvent être ajustés selon vos besoins, et il n’y a aucune exclusion de races de chats ou de chiens.

En somme, être membre CAA-Québec, c’est payant! Pour en apprendre plus sur les avantages d'être membre, rendez-vous à caaquebec.com. ou visionnez dès maintenant le segment de Salut Bonjour.

Les produits d’assurance mentionnés sont offerts au Québec par des filiales de CAA-Québec détenant les autorisations réglementaires requises en assurance (faisant affaire sous le nom «CAA-Québec Assurances»).

*Les membres CAA-Québec bénéficient d’un tarif préférentiel de 12% de rabais. Les non-membres bénéficient d’un tarif préférentiel de 7%. Ces rabais sont basés sur le taux de prime offerte aux membres du public avant les taxes applicables.

**© Tous droits réservés, 2022. Pets Plus UsMD, Pets Plus Us & Design ainsi que les mots et logos s’y rattachant sont des marques de commerce et sont la propriété de PTZ Insurance Services Ltd.