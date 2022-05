Ce spectacle en plein air plaira à toute la famille cet été

Avec l’été qui commence à se dessiner, les familles doivent songer aux activités qui peupleront leurs journées une fois la belle saison venue. Qu’ils soient culturels ou sportifs, les moments passés en famille se doivent d’être amusants pour les petits comme pour les grands!

Situé à Upton, en Montérégie, le Théâtre de la Dame de Cœur saura combler les spectateurs de tous âges cet été avec son nouveau spectacle de marionnettes géantes: Victor et le cadeau des songes.

La prémisse? Le jour de son anniversaire, Victor, un jeune homme ambitieux, rencontre en rêve un hamster ratoureux qui veut l’aider à réussir sa vie. Mais qui est ce mystérieux conseiller poilu, souvent mal avisé, qui lui ressemble? Heureusement, Victor a une grand-mère magicienne capable d’entourlouper les hamsters carriéristes. C’est ainsi que le cadeau des songes devient, pour notre rêveur, une aventure étonnante, essentielle!

Présentée dès le 1er juillet 2022, du mercredi au dimanche, la pièce est d’une durée d’environ 1 h 30 et débute à 20 h 30 en juillet et à 20 h en août.

Les jeunes spectateurs de tous âges sont conviés à la représentation. Les tout-petits apprécieront le jeu des marionnettes, même s’ils ne saisissent pas encore tous les rouages de l’histoire qui se déploie devant leurs yeux.

Un espace extérieur unique en son genre

Le Théâtre de la Dame de Cœur est un véritable pilier culturel de la Montérégie. Reconnue à travers le monde, l’entreprise québécoise se spécialise en création et en production de théâtre de marionnettes géantes de toutes sortes.

Sur le domaine de 15 hectares – à seulement 45 minutes de Montréal –, on trouve une salle extérieure de 500 places couverte par un toit, ce qui garantit les représentations beau temps, mauvais temps. De plus, les bancs sont pivotants et munis de bretelles chauffantes, idéales pour les soirées fraîches.

Le spectacle se déroule sur trois côtés, au-dessus et à travers le public: il s’agit d’une performance à 360 degrés!

Plus qu’un spectacle

Sur le site du Théâtre de la Dame de Cœur, on peut faire plusieurs activités dans la journée avant d’assister au spectacle:

Visite du Centre d’interprétation des marionnettes baroques Alphonse Desjardins (CIMBAD);

Randonnée dans les sentiers pédestres du Parc nature de la région d’Acton;

Chasse aux marionnettes;

Parcours de frisbee-golf;

Animation familiale en après-midi (sous réservation seulement, payant);

Location d’embarcations nautiques.

Il est également possible de casser la croûte au restaurant le Vieux-Moulin en réservant une boîte-repas gastronomique. Des tables de pique-nique sont disponibles sur place!

Il est également possible de casser la croûte au restaurant le Vieux-Moulin en réservant une boîte-repas gastronomique. Des tables de pique-nique sont disponibles sur place!