«C’est de votre faute !» : le gouverneur du Texas invectivé par son rival au lendemain de la tuerie

«C’est de votre faute ! » : dans une scène inhabituelle, signe des tensions aux États-Unis sur la question des armes, le gouverneur républicain du Texas a été invectivé en pleine conférence de presse mercredi par son rival démocrate, qui l’a rendu responsable de la tuerie survenue dans l’école d’Uvalde.

• À lire aussi: La violence par armes à feu en 7 chiffres

• À lire aussi: Tuerie au Texas: de l’horreur à l’inaction

• À lire aussi: Armes à feu: «nous avons tous une responsabilité», a assuré Trudeau

Connu pour être un ardent défenseur du port d’arme, le conservateur Greg Abbott venait de finir de raconter comment un jeune homme de 18 ans, qui «portait le mal dans son cœur», avait tiré sur sa grand-mère avant de se rendre dans l’école, où il a tué 21 personnes, dont 19 enfants. Il a été abattu par la police après son massacre, qui s’ajoute à une longue liste de tueries aux États-Unis, notamment en milieu scolaire.

Le démocrate Beto O’Rourke, qui l’affrontera lors des prochaines élections pour le poste de gouverneur, en novembre prochain, s’est levé et s’est avancé vers la scène, où était assis Greg Abbott, entouré d’une nuée d’officiels, dont les sénateurs républicains et pro-armes Ted Cruz et John Cornyn, dans un auditorium de la ville texane endeuillée.

«Vous dites que cela n’était pas prévisible, c’était complètement prévisible à partir du moment où vous avez décidé de ne rien faire», a fustigé le démocrate de 49 ans. «Je défends les enfants de cet État pour que cela ne se reproduise plus», a-t-il ajouté.

«C’est le moment»

Greg Abbott est resté impassible, mais l’irruption de son rival a provoqué un moment de confusion et de tensions, le démocrate se voyant à son tour accusé de manière véhémente de «dépasser les bornes» avant d’être conduit par la police vers la sortie.

«Vous êtes un sale connard de venir à un tel évènement pour en faire une question politique», a crié le maire républicain d’Uvalde, Don McLaughlin.

«C’est le moment maintenant. Littéralement, maintenant», a au contraire assuré le démocrate à des journalistes, une fois sorti de l’auditorium.

Depuis la tuerie commise par un tireur d’extrême droite dans un supermarché de sa ville natale El Paso (23 morts), en 2019, Beto O’Rourke a fait de la lutte contre les armes à feu un de ses grands marqueurs politiques.

«Pourquoi laissons-nous cela se produire dans ce pays ? Pourquoi cela se produit-il dans cet État, année après année, ville après ville ?», a demandé le démocrate, un temps candidat à la primaire pour la présidentielle de 2020.

«Vous voulez une solution ? Arrêtez de vendre des (fusils semi-automatiques) AR-15 au Texas. Vous voulez une solution ? Mettez en place des vérifications d’antécédents» pour toutes les transactions d’armes, a-t-il ajouté.