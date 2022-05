De la nécessité de revenir à une vie plus normale

Je suis serveuse dans un restaurant qui a enfin rouvert ses portes pour le plus grand bonheur de ses travailleurs et de ses clients. Malheureusement, je constate un changement majeur dans le comportement de ces derniers. Le plaisir d’être là y est moins qu’avant et je trouve ça bien triste. Comment retourner à une certaine insouciance ?

Anonyme

Je pense que seul le temps finira par gommer le terrible traumatisme que nous avons traversé.