Débat sur la peine pour le pasteur Claude Guillot

Reconnu coupable en avril de 18 des 22 chefs d’accusation pour des sévices physiques et psychologiques sur cinq pensionnaires, un long débat sur la sentence que devrait avoir l’accusé aura lieu dans les prochaines semaines.

Après sept ans de longues démarches judiciaires, les victimes du pasteur de l’Église évangélique Baptiste ont finalement eu gain de cause, alors que le juge a reconnu la culpabilité de Claude Guillot en avril dernier.

Les voies de fait, le harcèlement et la séquestration dont l’accusé a été reconnu coupable ont eu lieu entre 1982 et 2014 à Victoriaville et Québec. Dans sa décision, le juge avait déterminé que le pasteur colérique a tenté de camoufler la vérité et n’a donc pas retenu sa défense de droit à la correction.

Incarcération

Après le verdict, la Couronne avait demandé l’incarcération du pasteur sur-le-champ, ce que le juge avait refusé, le temps que la peine de l’homme de 71 ans soit déterminée.

La possibilité d’une proposition de sentence commune avait notamment été évoquée, ce qui aurait allégé les procédures.

Fin aux procédures

Mais voilà qu’un long débat sur cette sentence devra avoir lieu dans ce dossier qui s’étire en longueur.

Le dossier qui compte déjà plus de 80 passages en salle d’audience se poursuivra donc dans les prochaines semaines avant que le juge Christian Boulet décide d’une sentence qui mettra fin aux procédures qui durent depuis 2015.