VILLEMAIRE, André



Au CHSLD St-Liguori, le 12 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Villemaire, époux de feu Mme Jacqueline Rivest, demeurant à St-Esprit.Le défunt laisse dans le deuil sa fille Julie Villemaire (Patrick Turcot), son petit-fils Félix-Antoine Turcot, sa mère Mme Jeanne-D'Arc Perreault Villemaire, sa soeur Ginette Villemaire, son frère Richard Villemaire (Danielle Thibaudeau), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 juin 2022 de 18h à 21h et le samedi 11 juin 2022 de midi à 15h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 RUE MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.com