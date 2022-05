[EN DIRECT] 91e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'invasion russe en Ukraine se poursuit pour une 91e journée, alors que plusieurs villes sont toujours la cible de bombardements.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h32 | Bruxelles veut faciliter la confiscation d'avoirs d'oligarques russes

La Commission européenne a présenté mercredi des propositions pour faciliter une confiscation des avoirs d'oligarques russes, et harmoniser la répression dans l'UE de la violation des sanctions décidées en réponse à la guerre en Ukraine.

6h29 | Le gouvernement suit de près le renforcement du rouble

Le gouvernement russe suit de près le renforcement du rouble, a assuré mercredi le porte-parole du Kremlin, alors que la monnaie russe a atteint en début de semaine son niveau le plus haut depuis quatre ans par rapport au dollar.

5h46 | Moscou envisagera un échange de prisonniers avec Kyïv après un procès

La Russie examinera la question d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine une fois que les détenus ukrainiens auront été jugés, a indiqué mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko, cité par les agences russes.

5h41 | Les as du poker ukrainien espèrent conserver leur titre malgré la guerre

L'équipe d'Ukraine, double championne en titre, s'efforce de faire honneur à son pays à la coupe des nations de poker cette semaine, malgré la guerre et «les bombes russes (qui) tombent», assure le président de la fédération ukrainienne de poker Sergey Eifimenko.

5h11 | La Russie demande la levée des sanctions pour éviter une crise alimentaire mondiale

Un haut diplomate russe a exigé mercredi la levée des sanctions visant Moscou comme condition pour éviter une crise alimentaire mondiale du fait du blocage des exportations de céréales ukrainiennes depuis le début de l'offensive du Kremlin.

4h15 | Zelensky dénonce à Davos un manque d'«unité» des pays occidentaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi un manque d'«unité» des pays occidentaux face à la guerre en Ukraine, plus de trois mois après le début de l'invasion russe.

3h21 | Le président ukrainien présente ses condoléances aux victimes de la tuerie au Texas

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté mercredi ses condoléances aux victimes de la tuerie dans une école au Texas, estimant qu'il est «terrible d'avoir des victimes de tireurs en temps de paix».