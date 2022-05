BOURBONNAIS, Gérard



Gérard Bourbonnais est décédé paisiblement le 29 avril 2022, à Montréal, à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Bernadette Benjamin, ses enfants bien-aimés Lyne et Serge, ses petits-enfants Shadé, Samir, Layla, Anaïs et Zackary.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai 2022 de 11h à 15h00 et une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 14h00, au salon :MONTRÉAL H1L 3K9514-353-9199 www.salonfunerairelfc.com