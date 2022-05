COTTON, Gilberte

(née Gosselin)



Au CHSLD Rose-de-Lima, Laval, le 16 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Gilberte Gosselin.Elle laisse dans le deuil son époux Denis Cotton, ses enfants: Jean-Marc (Gina), Bertrand (Darlene) et Martine (André), ses petits-enfants: Stéphanie, Kevin, David, Chelsea, Jessica, Jason, Tania ainsi que 4 arrières-petits-fils, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai 2022, dès 10h à la :Une cérémonie aura lieu dès 13h en la chapelle de la résidence funéraire.Un don en sa mémoire pourra être fait à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques.