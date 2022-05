Jeux de Montréal : Un tremplin pour les jeunes

Des milliers de jeunes sont attendus dans les prochains jours aux Jeux de Montréal, qui reviendront à la formule en présentiel pour leur proposer 23 disciplines sportives et leur permettre de reconnecter avec l’activité physique après de longues années de pandémie.

C’est une multitude d’objectifs que cette 45e édition du populaire événement tentera de remplir entre le 26 et le 29 mai, selon l’un de ses ambassadeurs, l’ancien capitaine du CF Montréal Patrice Bernier.

Avant tout, c’est une réunion sportive pour 15 000 jeunes athlètes âgés de 6 à 12 ans. Ceux-ci passeront en qualifications, puis 5000 iront en compétition officielle dans 23 sports, dont les petits nouveaux cette année: le baseball et la planche à roulettes.

Il s’agit d’une invitation à tous de lâcher leur fou, et qui sait, développer une passion nouvelle pour une discipline sportive.

«Le sport, ce n’est pas que pour les professionnels, ça apporte des bienfaits: le dépassement de soi, la confiance, la socialisation, la discipline... Le sport a un effet rassembleur pour chaque jeune enfant. Tu peux en développer une passion aussi», a raconté en entrevue Patrice Bernier, fier porte-parole depuis 2018.

Les Jeux de Montréal, c’est aussi une expérience gratuite pour les familles. Quinze sites différents seront aménagés à travers la métropole, dont trois zones pour les amateurs où l’on pourra essayer différents sports.

«On l’oublie, mais ici en Amérique du Nord, le sport, on paye pour jouer, a rappelé l’ancien joueur de soccer. Certains n’ont pas nécessairement accès au sport organisé. Pour certains jeunes, ce sera leur premier contact avec le sport, leurs premiers moments avec des disciplines qu’ils vont découvrir et peut-être s’épanouir.»

«Les Jeux de Montréal deviennent un premier tremplin pour ces jeunes-là», a ajouté Bernier.

Dans la routine

Faire bouger les jeunes en temps de pandémie est une cause vers laquelle maints organismes se sont penchés. Avec les Jeux, Sports Montréal espère planter la graine de l’activité physique dans la routine de vie des jeunes Québécois, qui ont beaucoup été affectés par la COVID-19.

«Beaucoup de jeunes ont [arrêté] de bouger ou d'être actifs, et la tablette et les jeux vidéo prennent beaucoup de place. Les sports sont de plus en plus importants dans la réalité de nos jeunes enfants», a indiqué Bernier.

«On est contents de se retrouver en présentiel parce que l’an passé, on a fait un travail pour que les jeunes puissent faire des défis avec des vidéos et des capsules. Ça va être bien que les jeunes compétitionnent les uns contre les autres ou en équipe, retrouvent le sourire et se lâchent lousse!»

Les Jeux de Montréal débuteront avec une cérémonie d’ouverture le 26 mai, sur la terrasse du complexe sportif Claude-Robillard. Une fête de clôture sous le thème des sorciers, au même endroit, le 29 mai, couronnera le tout. Les familles sont également invitées à visiter les sites du complexe sportif de Saint-Laurent et le centre Pierre-Charbonneau au cours du week-end.