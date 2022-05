Jeux de Montréal: le skate s’invite dans la danse

La planche à roulettes jouit d’une belle popularité depuis déjà longtemps à Montréal, mais en tant que sport, le fameux skateboard reste une discipline peu connue. Ceci est appelé à changer.

Les jeunes adeptes de la planche pourront compétitionner pour la première fois aux Jeux de Montréal cette année, ce qui donnera une superbe vitrine à leur passe-temps. Dans la continuité des Jeux olympiques de Tokyo, Sports Montréal a ajouté le skateboard à sa programmation, au plus grand plaisir de Jessy Jean-Bart.

«Ça fait longtemps qu’on attendait ça. Je pense que les jeunes qui vont compétitionner pour la première fois vont avoir énormément de plaisir», a souligné au bout du fil le professionnel québécois, qui est l’ambassadeur de cette nouvelle discipline.

Si 44 années sont passées avant que la planche à roulettes soit ajoutée aux Jeux de Montréal, c’est parce qu’il s’agit d’un sport individuel, croit Jean-Bart. Le skateboard est toutefois beaucoup plus rassembleur qu’on pourrait le croire et sa popularité est indéniable dans les parcs de la métropole.

«Tu te promènes en voiture et tu passes devant un skatepark comme celui du Père-Marquette ou sous le viaduc de Van Horne; tu vas voir les terrains de soccer et de basketball, mais tu vas réaliser assez vite que l’endroit où il y a le plus de jeunes, c’est dans les skateparks», a expliqué celui qui a grandi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

Certains planchodromes débordent même d’adeptes, si bien que d’autres doivent être construits ailleurs au Québec pour répondre à la demande constante.

Une ville de skate

Montréal se démarque comme une ville ouverte aux planchistes. Le «Big O», près du Stade Saputo, est depuis des décennies un endroit iconique du sport à travers le monde, et Le Taz, créé en 1996, est le plus grand skatepark intérieur du Canada.

C’est d’ailleurs au Taz que les jeunes de 6 à 12 ans compétitionneront dans le cadre des Jeux, le 28 mai. C’est à cet âge que Jessy Jean-Bart a aussi commencé.

«À 6 ou 7 ans. Mon oncle m’a donné mon premier skate quand j’avais cet âge-là. [...] Avoir su quand j’étais jeune que c’était quelque chose, 100 % que j’aurais demandé à mes parents de m’inscrire», a confié le Montréalais, dont le travail est reconnu par la communauté internationale du skateboard depuis longtemps.

Le «Black Sparrow» collabore aussi avec le programme sports-études de l’école secondaire Édouard-Montpetit et donne des cours de planche aux jeunes. Certains de ses protégés prendront d’ailleurs d’assaut les rampes du Taz ce week-end.