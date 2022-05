La Pourvoirie du lac Oscar, un exemple d’évolution

RIVIÈRE FLAMAND | Il est souvent question de l’évolution du monde de la pourvoirie au Québec. La Pourvoirie du lac Oscar en est un bel exemple.

Située à 60 kilomètres au nord-ouest de La Tuque, cette pourvoirie offre des séjours de pêche et de chasse, mais aussi des activités complémentaires qui la rendent unique. Ce territoire exclusif de 234 kilomètres carrés est exploité, depuis près de 50 ans, par Donald Farrar. Il a toujours la même énergie pour le développer et aller plus loin.

Même s’il offre déjà plusieurs chalets, il a décidé d’aller de l’avant en offrant, pour cette saison, le nouveau chalet Hirondelle, situé sur les rives de la rivière Flamand Ouest. Construit sur un ancien site de drave des années 1900, l’environnement de ce chalet permet d’observer les vestiges d’une autre époque. C’est le site idéal pour les amoureux de nature sauvage qui aiment entendre la rivière qui coule. Les amateurs qui se rendront sur ce site pourront pêcher la truite mouchetée dans de petits rapides accessibles à la marche par un sentier. Ils pourront également pêcher et naviguer sur une distance de trois kilomètres, selon le niveau de l’eau, jusqu’au lac Duresme et sur d’autres lacs situés à proximité du chalet. On y pêche la truite mouchetée et la truite grise. De plus, il sera possible de pêcher le doré et le brochet dans le réservoir Blanc.

TOUJOURS DÉVELOPPER

Avec l’appui de sa fille, Léa, et de Marc-André Dubé, Donald peut réaliser de nombreux projets.

Ainsi, il a le projet de la construction de sept nouveaux chalets fenestrés, en bordure de lac, pour des couples ou de petites familles. Quatre d’entre eux seront disponibles pour la saison 2023, qui marquera le 50e anniversaire de la pourvoirie ; les quatre autres seront disponibles pour la saison 2024.

Pour la pêche, les amateurs peuvent toujours compter sur les sites de la pourvoirie offrant une grande variété d’espèces, à savoir la truite mouchetée, la truite grise, le brochet et le doré. C’est assez impressionnant comme éventail de possibilités pour une même pourvoirie.

Photo courtoisie

Tous les chalets sont entièrement équipés pour recevoir les amateurs de pêche en plan européen. Tous les équipements nécessaires pour assurer votre confort sont sur place, dans les chalets, de même que les embarcations et les moteurs. Il y a même des chalets capables d’accueillir des groupes de 8 à 12 personnes. Pour la pêche, il y a des plans d’eau qui sont réservés pour la pêche à la mouche seulement. Les chasseurs ne sont pas en reste avec des forfaits pour la chasse à l’ours et à l’orignal sur ce territoire qui est le plus grand de la Haute-Mauricie.

DES COMPLÉMENTS

Au fil du temps, la pourvoirie s’est adaptée en offrant plusieurs activités thématiques et complémentaires à un séjour. Vous pouvez donc y faire de la baignade, de la location de kayaks et de canots, de l’observation d’oiseaux et de la faune, de la promenade en quad, de la randonnée pédestre, de la planche à pagaie, du vélo de montagne... autant d’activités qui viennent agrémenter un séjour.

On vous offre aussi la possibilité de vivre des retraites de méditation. Avec plus de 1000 heures de formation, Léa Farrar sera en mesure de vous faire vivre un cours de méditation, de respiration consciente (breathwork) et des cours de Qi Gong. Il est donc possible de combiner des séances de ressourcement avec des activités de pêche durant un séjour.

Du reste, il convient de mentionner qu’au poste d’accueil, vous trouverez différents articles, tous aussi pratiques les uns que les autres. Il y a de la glace, de l’essence pour moteurs, des vers de terre, des leurres et des articles de pêche ; la vente de permis de pêche y est offerte.

Un séjour là-bas vous fera découvrir la nature de la Mauricie et une famille qui a choisi de vivre en pourvoirie depuis trois générations. Pour informations : www.oscar-farrar.com ou 1-514-939-3673.