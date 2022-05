La ristourne de Desjardins: vous pourriez avoir plus d'argent cette année

Unique aux membres Desjardins, la ristourne est un montant symbolique visant à récompenser votre engagement envers votre coopérative financière – et cette année, la somme d’argent qui pourrait vous être remise sera probablement encore plus élevée qu’à l’habitude!

Si vous êtes membre Desjardins, il se peut fort bien que vous receviez de la part de votre caisse un montant d’argent chaque printemps. Ce petit plus vous fait probablement sourire année après année, mais d’où provient-il réellement? Suivez le guide pour en apprendre davantage sur la ristourne!

Qu’est-ce que la ristourne?

En tant que coopérative financière, Desjardins remet une partie de ses excédents financiers aux membres qui détiennent des produits et des comptes. Une fois par an1, selon certaines conditions, l’institution financière verse un montant prédéterminé dans les poches des membres qui y sont admissibles, soit environ 97% de son bassin.

Cet avantage vise à remercier les membres de leur implication dans la coopérative: on l’appelle la ristourne individuelle. Ce sont les particuliers et les entreprises qui peuvent en bénéficier.

Comme les membres Desjardins ont leur mot à dire dans le développement de leur collectivité, l’institution s’assure de répondre du mieux possible à leurs besoins et à leurs demandes, que ce soit en modifiant les conditions rendant la ristourne admissible ou en tenant des assemblées générales, par exemple.

D’ailleurs, au cours des trois dernières années, plusieurs changements ont été apportés à la ristourne afin de la rendre plus accessible, plus personnalisée et plus équitable d’une caisse à l’autre.

Une ristourne bonifiée

Le calcul de la ristourne

Comment calculer la ristourne individuelle? On y compte deux volets, soit la Ristourne volumes et la Ristourne produits.

La Ristourne volumes est calculée selon le solde moyen maintenu durant l'année dans chacune des familles de produits, selon votre prime pour les produits d'assurances2 et la somme des achats effectués avec les cartes de crédit pour l'année. Un taux voté pour chaque tranche de 1 000$ est ensuite appliqué à votre montant.

Le montant maximal que vous pouvez recevoir en ristourne individuelle pour la Ristourne produits (membres particuliers) est de 50$. Il suffit d’avoir au moins un produit par famille pour en bénéficier.

Les membres âgés de 30 ans et moins sont admissibles s’ils détiennent au moins un produit dans trois des quatre familles, comme par exemple, un compte-chèques, une carte de crédit et une assurance habitation pour locataires (ou un placement).

4 familles de produits Desjardins X

La ristourne redonnée à la communauté

La ristourne à la communauté soutient des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie des collectivités. À l’aide de leur Fonds d'aide au développement du milieu, les caisses de différentes communautés versent des montants à des projets choisis afin de soutenir le développement socio-économique du Québec.

Pour l’année 2021, 53 M$ seront remis à de nombreux projets qui auront un impact concret sur leur communauté.

Exemples de 3 projets soutenus par la ristourne à la communauté Chaudière-Appalaches

Mise en place d’un espace de jeux adapté à une clientèle d’adolescents et de jeunes adultes vivant avec des besoins particuliers. Mise en place d’un espace de jeux adapté à une clientèle d’adolescents et de jeunes adultes vivant avec des besoins particuliers. En savoir plus Centre-du-Québec

Campagne d’achat local à Drummondville. Campagne d’achat local à Drummondville. En savoir plus Gaspésie

Création d’un parc-école distinctif pour les élèves et la population générale. Création d’un parc-école distinctif pour les élèves et la population générale. En savoir plus

La ristourne 2021 sera versée du 30 mai au 10 juin 2022. Apprenez-en plus sur cet avantage Desjardins en visitant le site Web de l’institution financière.

1 Pour que la caisse verse une ristourne, il y a 2 conditions:

1) Le Mouvement doit avoir la capacité financière de verser une ristourne.

2) Les membres de la caisse doivent avoir décidé de ristourner. Ce sont les membres réunis en assemblée générale annuelle qui décident du versement des ristournes et du versement d'une partie des excédents au Fonds d'aide au développement du milieu, le tout en conformité avec les exigences légales applicables.

2 Pour les entreprises, la Ristourne volumes est sur les assurances de dommages pour le Québec seulement et n'est pas offerte aux assurés de La Personnelle assurances générales.