L'Alliance perd son premier match

HAMILTON – Du jeu rapide et excitant! L’Alliance de Montréal a bien bataillé face aux Honey Badgers, mercredi soir à Hamilton, pour finalement s’incliner 80 à 72 dans ce qui était le premier match dans l’histoire de l’équipe au sein de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

«C’est sûr qu’il y a de la déception parce qu’on a perdu, a noté le co-capitaine de l’Alliance Hernst Laroche, au terme de la rencontre. On peut tirer des leçons de ça, il faut conserver de la rigueur et de l’intensité tout au long du match.»

Laroche, 33 ans, a été le joueur le plus utilisé par l’Alliance, passant plus de 31 minutes sur le court. Terminant la partie avec sept points et quatre passes décisives, il a notamment contribué à une vaine remontée.

«Nos joueurs montréalais nous ont remis dans le match, mais malheureusement, on a manqué un peu d’adresse sur des tirs à la fin», a pour sa part mentionné l’entraîneur-chef Vincent Lavandier, ayant des bons mots pour Laroche, mais aussi pour Alain Louis.

Le club montréalais, qui tirait de l’arrière par 13 points après trois quarts, s’est approché à un seul point avec environ cinq minutes et 30 secondes à écouler au cadran. Devant une foule estimée à environ 900 spectateurs au FirstOntario Centre, Isiah Obsorne a été le plus productif de l’Alliance dans cette rencontre avec 16 points.

Conclusion sur lancer franc

Après un tir de trois points opportuniste des locaux, le pointage était de 71 à 66 pour l’Alliance lors de l’application du fameux règlement «Elam Ending». À partir de ce moment, le chronomètre a été mis de côté pour les quatre dernières minutes. Tel que déterminé par la règle en vigueur dans la LECB, la première formation ayant 80 points, soit neuf points ajoutés au score le plus élevé, devait l’emporter.

C'est Caleb Agada, des Honey Badgers, qui a conclu la rencontre avec un tir gagnant de la ligne des lancers francs. Il y aura des fins plus spectaculaires... Celui ayant représenté le Nigeria aux récents Jeux olympiques de Tokyo a également mené Hamilton avec un total de 17 points.

Laroche marque l’histoire

Pour les livres, il est à noter que Laroche est aussi celui qui a inscrit les premiers points dans l’histoire de l’Alliance. Il croyait d’abord avoir réussi un panier de trois points, mais ce jeu a été annulé en raison d’une violation du chrono de 24 secondes. Laroche a remis ça quelques instants plus tard avec les deux premiers points du club montréalais.

«Je n’avais même pas pensé à ça, ce n’était pas mon but, mais je suis content d’avoir été le premier à marquer, a réagi celui qui porte le numéro 2. Je suis un fier Montréalais et donc, je suis évidemment heureux de mettre ma marque dans l’histoire de l’Alliance.»

Décisions difficiles

Selon une règle en vigueur dans la LECB, seulement 10 joueurs doivent être en uniforme pour l’équipe durant les matchs à l’étranger. Pour la première partie, les Québécois James Jean-Marie et Lawi Msambya ont ainsi dû passer leur tour.

«Je pense que la ligue doit évoluer là-dessus pour avoir 12 joueurs actifs, comme ça se passe à peu près dans toutes les ligues du monde, a plaidé Lavandier. Ce n’est jamais simple, mais j’ai expliqué mes décisions individuellement. Après, je sais que ceux qui ne sont pas là s’entraînent fort et veulent être dans l’équipe lors du prochain match.»

Voici les 10 joueurs qui étaient en uniforme, mercredi soir à Hamilton, pour le premier match dans l’histoire de l’Alliance de Montréal.