Les ravages des stéroïdes: «Ça n’a plus de bon sens», dit un ancien culturiste

Un ex-consommateur de produits anabolisants qui œuvre dans l’univers du culturisme dénonce la banalisation actuelle de ces substances, qui seraient prises en quantité de plus en plus importante.

«Dans le milieu, il en meurt quasiment un par semaine à cause de ça ces derniers temps. Il va falloir qu’on se réveille!» s’exclame d’entrée de jeu Benoit Brodeur, président de Physique America Québec et fondateur de Coach Export.

D’autres experts tempèrent toutefois ses propos et affirment que ce fléau est moins visible.

Culturiste depuis son jeune âge, le sexagénaire a fait usage de stéroïdes pendant près d’une décennie, dans les années 1980. C’est après avoir fondé une famille qu’il a pris conscience de tous les risques qu’il prenait et qu’il a décidé de mettre ces substances de côté. S’il n’a jamais eu d’effet secondaire notable, c’est parce qu’il utilisait beaucoup moins de substances que les consommateurs actuels, croit-il.

«On parle de dosage jusqu’à 10 fois plus élevé aujourd’hui, ça n’a plus de bon sens», peste l’entraîneur.

DEUX MOIS À VIVRE

Mais tout le monde n’a pas la chance de M. Brodeur. Éric, un homme de Saint-Sauveur qui désire garder l’anonymat en raison de la controverse entourant la prise d’anabolisants, l’a appris à ses dépens.

Après s’être entraîné de façon récréative durant plusieurs années, il a atteint un «plateau» en 2013. Incapable de prendre plus de masse, il s’est tourné vers un ami qui lui a fourni des anabolisants.

Mais six semaines plus tard, l’homme alors âgé de 42 ans se sentait constamment épuisé. En quelques jours, son teint est devenu jaune. À l’hôpital, on lui a annoncé que ses reins et son foie avaient arrêté de fonctionner.

«Les médecins ne comprenaient pas ce qu’il se passait. Ils me donnaient deux mois à vivre», se rappelle Éric.

Après plusieurs traitements infructueux, ses organes ont finalement recommencé à fonctionner grâce à de nombreuses séances de dialyse.

«J’ai vécu l’enfer, mais ça n’a pas été suffisant pour faire allumer les gens avec qui je m’entraînais», déplore l’homme qui n’a plus jamais touché aux stéroïdes.

DES RACCOURCIS MALSAINS

Pour Benoit Brodeur, cette situation illustre bien la problématique actuelle. Selon lui et plusieurs propriétaires de gym, il y a un grand manque d’éducation au niveau de l’entraînement physique et des conséquences de ce genre de produit.

«Plusieurs cherchent à obtenir des résultats par tous les moyens et se laissent influencer par les mensonges des réseaux sociaux», conclut-il.

Un fléau toujours présent, mais moins visible

Des propriétaires de gyms estiment que l’utilisation de stéroïdes a diminué avec l’évolution des mentalités au courant des dernières années, mais d’autres croient que les apparences pourraient être trompeuses.

«De ce que j’en entends, c’est que ce n’est plus un problème aussi important qu’avant. Le modèle masculin a beaucoup évolué dans les dernières années», assure Gabriel Hardy, porte-parole québécois du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique.

Dorénavant, l’amateur de conditionnement physique visera plus à obtenir un corps «fit», à la Daniel Craig, plutôt que de tenter de ressembler à Arnold Schwarzenegger, affirme-t-il.

Christian St-Gelais, du Complexe Fitness Santé à Saguenay, est du même avis. En 30 ans de carrière dans le milieu, il a constaté un changement de mentalité au sein de l’industrie. «Il y a quelques années, si tu n’en prenais pas [des stéroïdes], tu n’étais pas in. Ça a beaucoup changé», souligne-t-il.

MOINS TABOU

Pourtant, il suffit de faire quelques appels dans différentes salles de conditionnement physique au Québec pour avoir un avis complètement opposé.

Pour Serge Poirier, d’Haltères & Go à Montréal, c’est justement cette évolution des mentalités qui a aggravé cette problématique.

«Ce n’est plus seulement les culturistes qui en consomment, mais couramment monsieur et madame Tout-le-Monde. Les gens veulent obtenir des résultats rapidement», explique-t-il.

Mais ces produits sont plus présents chez les clients de certains types d’établissements, convient M. Poirier.

«On en voit partout sur les réseaux sociaux, c’est moins tabou qu’avant», confirme le copropriétaire du gym Maxi-Forme Fitness à Saint-Apollinaire Mathieu Baillargeon.

MANQUE D’ÉDUCATION

Ces opinions divergentes pourraient s’expliquer par la diminution de la visibilité des stéroïdes dans les salles de sport. Les produits dopants étant désormais accessibles très facilement sur le web, il y aurait de moins en moins de «pushers» dans les gyms.

On souligne aussi que comme le «modèle à atteindre» n’est plus aussi massif qu’auparavant, il n’est donc pas toujours évident de reconnaître un consommateur.

Mais tous s’entendent pour réclamer une meilleure éducation sur le conditionnement physique.

«C’est un combat que l’on mène depuis des années. Le sport est considéré comme un loisir, au lieu d’un besoin essentiel. Il faut que ça change», affirme Gabriel Hardy.